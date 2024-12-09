نمو سوق السيارات المستعملة في نوفمبر

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - سجل سوق السيارات المستعملة في إيطاليا تحسناً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر 2024، وفقاً للبيانات التي نشرها نادي السيارات الإيطالي.وشهدت مبيعات السيارات المستعملة زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع استثناء المبيعات التي تتم من خلال الوكلاء.فقد تم بيع 222 سيارة مستعملة مقابل كل 100 سيارة جديدة في نوفمبر 2024، مما يعكس تفوق سوق السيارات المستعملة على سوق السيارات الجديدة، الذي يشهد بيع 197 سيارة مستعملة مقابل كل 100 سيارة جديدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام.ومازالت سيارات الديزل والبنزين تسيطرعلى سوق السيارات المستعملة، في حين سجلت السيارات الهجينة العاملة بالبنزين زيادة كبيرة بلغت 48.1% على أساس شهري، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 8.2%. أما السيارات الكهربائية، فقد شهدت زيادة بنسبة 38.7%، إلا أن حصتها السوقية ما تزال أقل من 1%. (أنسامد).

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