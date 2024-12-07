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مؤشرات أولية لانتعاش سوق العقارات في إيطاليا

07 ديسمبر 2024, 08:53

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - أعلن معهد "نوميسما" الإيطالي للدراسات الاقتصادية وأبحاث السوق عن تسجيل مؤشرات أولية تشير إلى انتعاش سوق العقارات بعد فترة من الركود.

ووفقًا لتحليل أجراه المعهد لأداء الأسواق العقارية في 13 مدينة رئيسية في إيطاليا، يعتمد انتعاش الطلب على عاملين أساسيين: الأول هو استقرار دخل الأسر، مع إمكانية حدوث "تدهور طفيف" في سوق العمل، أما الثاني فهو إعادة تطبيق شروط مرنة أكثر للحصول على الائتمان.

رغم أن الوضع لا يزال غير واضح بشكل كامل على كافة مستويات القطاع العقاري، فإن النمو الأخير في مبيعات العقارات يعزز التفاؤل حول إمكانية حدوث انتعاش في السوق، حتى وإن كان هذا الانتعاش يقابله تباطؤ في الأسعار.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في قيمة العقارات في الأسواق الرئيسية الـ13، إلا أنه تم تسجيل بعض الانخفاضات البارزة، خاصة في مدينة ميلانو (-1.5%)، تليها كل من باري، وروما، وتورينو، والبندقية.

كما يشير معهد "نوميسما" إلى زيادة نسبة الأسر التي تعتبر الإيجار الخيار الوحيد لها بسبب عدم قدرتها على شراء منزل، حيث ارتفعت هذه النسبة من 56% في عام 2023 إلى 59.3%. (أنسامد).

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