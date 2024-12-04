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أورسو يعرب عن ثقته في دور إيطاليا في خطط ستيلانتيس

04 ديسمبر 2024, 08:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - صرح وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو إنه واثق من دور إيطاليا في خطط شركة ستيلانتيس اليورو أمريكية لصناعة السيارات.

جاءت هذه التصريحات بعد محادثات عقدت في الهند مع رئيس شركة ستيلانتيس جون إلكان، في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس.

وقال وزير الأعمال والصناعة: "في المحادثة مع جون إلكان، أظهرت الظروف الثقة في قدرتنا على مشاركة خطة إيطالية تضع بلدنا في مركز تطوير السيارة الأوروبية".

وأضاف أورسو: "الآن تشارك ستيلانتيس أيضًا الحاجة إلى مراجعة مسار إزالة الكربون".

يذكر أن الرئيس التنفيذي تافاريس قد استقال بعد خلاف في مجلس الإدارة، وفي ظل انخفاض المبيعات وعدم اليقين بشأن خطط شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية. (أنسامد).

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