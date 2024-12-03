إيطاليا:انخفاض أسعار منتجات موسم عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - أبدى المجتمع الإيطالي اهتمامًا متزايدًا بتخزين المنتجات التي تُستهلك عادةً في موسم عيد الميلاد، حيث تشهد أسعارها حاليًا فترة معقولة، مما يجعلها مناسبة للتخزين قبل ارتفاع الطلب في فترة العطلات. يبرز من بين هذه المنتجات الأسماك، مثل سمك أبو سيف والمحار والروبيان، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الحمضية التي تُعدّ جزءًا من تقاليد الطعام في هذه المناسبة.ووفقًا للمبادرة التي أطلقتها وزارة السياسات الزراعية وشبكة "إيتالماركاتي" للأعمال، هناك فرصة للتوفير من خلال شراء هذه المنتجات في الوقت الحالي وتجميدها لاستخدامها لاحقًا. فالأسعار الحالية مناسبة بشكل خاص لانخفاض الطلب في الوقت الحالي. (أنسامد).

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