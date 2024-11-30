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إيطاليا: أكثر من أربعة ملايين مواطن أجنبي عام 2023

30 نوفمبر 2024, 12:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - أفاد المعهد الوطني للضمان الاجتماعي بأن عدد المواطنين الأجانب في إيطاليا عام 2023، سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه، بلغ 4.3 مليون شخص. وقد سُجّل هؤلاء في قواعد بيانات المعهد، منهم 3.8 مليون شخص (87.2%) نشطون في سوق العمل، و319,456 شخصًا (7.3%) متقاعدون، و243,870 شخصًا (5.6%) يستفيدون من مزايا اجتماعية.

وبلغ عدد الأجانب العاملين في سوق العمل الإيطالية 3.8 مليون شخص، معظمهم في القطاع الخاص، حيثُ يعمل 3.3 مليون عامل أجنبي (57.5% منهم ذكور) بمتوسط راتب سنوي يبلغ حوالي 16,000 يورو.

وأوضح المعهد أن 2.6 مليون شخص يعملون في قطاعات غير الزراعة بمتوسط راتب سنوي يبلغ حوالي 18,000 يورو، بينما يعمل حوالي 293,000 شخص في القطاع الزراعي بمتوسط راتب يبلغ حوالي 9,500 يورو.

ووفقًا لبيانات المعهد، فإنّ البلدان الرئيسية التي ينحدر منها الأجانب هي رومانيا، وألبانيا، والمغرب، والصين، وأوكرانيا.

(أنسامد).

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