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بنك "بي بي إم": عرض "يونيكريديت" لا يعكس إمكانياتنا الحقيقية

27 نوفمبر 2024, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - صرح ثالث أكبر مقرض في إيطاليا بنك "بي بي إم" يوم الثلاثاء أن عرض الاستحواذ الذي قدمه منافسه ثاني أكبر بنك في البلاد "يونيكريديت" بقيمة 10 مليارات يورو لا يعكس إمكاناته الحقيقية.

وقال مجلس إدارة البنك بعد تحليل العرض للمرة الأولى إن عرض يونيكريديت "لا يعكس بأي شكل من الأشكال الربحية والإمكانات الإضافية لخلق قيمة لمساهمي بنك "بي بي إم".

وأكد مجلس الإدارة أن العرض لم يتم التماسه، وأشار إلى أن القيمة المحتملة الخاصة به "تتعزز أكثر من خلال المعاملات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضاف إلى الإجراءات الواردة بالفعل في الخطة الصناعية 2023-26 والتي ستؤدي إلى تحديث أهداف الخطة نفسها، والتي كانت متوقعة بالفعل جزئياً للسوق".

وأضاف مجلس إدارة بنك "بي بي إم" أنه يشعر بالقلق إزاء التداعيات على التوظيف والتداعيات على القضايا الاجتماعية من عرض الاستحواذ.

وذكر مجلس الإدارة في بيان له أن التآزر في التكلفة الإجمالية التي قدرتها يونيكريديت بمبلغ 900 مليون "أكثر من ثلث قاعدة تكاليف بنك "بي بي إم" ولهذا السبب "يثير مخاوف قوية بشأن التداعيات المتوقعة على التوظيف والقضايا الاجتماعية".

وشددت المذكرة على أنه "علاوة على ذلك، فإن أوجه التآزر هذه، مثلها مثل تلك الخاصة بالإيرادات، لا يتم تقييمها على الإطلاق في شروط العرض". الصورة: الرئيس التنفيذي لبنك BPM جيوسيبي كاستانيا (أنسامد).

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