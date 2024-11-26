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يوني كريديت يقدم عرضا بـ 10 مليار يورو لشراء بنك بي بي أم

26 نوفمبر 2024, 11:05

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - أعلنت مجموعة يوني كريديت البنكية الإيطالية أنها قدمت عرض شراء لجميع أسهم بنك بي بي أم BPM المنافس بقيمة تتخطى 10 مليار يورو.

وبينت المجموعة البنكية في بيان أنها تعرض 6.657 يورو لكل سهم، وهو علاوة طفيفة على سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 6.644 يورو.

وأوضحت المجموعة الإيطالية أن عملية الشراء، التي ستكون صفقة أسهم بالكامل، ستسمح لها "بتعزيز دورها كمجموعة مصرفية رائدة في عموم أوروبا".

وسيقدم يوني كريديت الوثيقة الخاصة بالعرض إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية CONSOB في غضون العشرين يوما القادمة.

وبموجب الاستحواذ على بنك بي بي إم، الذي كان لفترة طويلة هدفا محتملا للاستحواذ، سيصبح يوني كريديت ثالث أكبر مقرض في أوروبا من حيث القيمة السوقية، وفقا لمذكرة الإعلان عن العرض.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك يوني كريديت أندريا أورسيل في البيان "أوروبا تحتاج إلى بنوك أقوى وأكبر حجماً تساعدها على تطوير اقتصادها والتنافس مع جميع الكتل الاقتصادية الرئيسية الأخرى".

(أنسامد).

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