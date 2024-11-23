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نمو الناتج المحلي لمنظمة التعاون واستقراره في إيطاليا

23 نوفمبر 2024, 13:47

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - سجل الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنمو بنسبة 0.4% في الربع السابق، وفقاً للتقديرات المؤقتة الصادرة عن المنظمة. وفي منطقة مجموعة السبع، استقر معدل النمو عند 0.5% خلال الربع الثالث من العام، دون تغيير عن الربع السابق، بحسب المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها. وأوضحت المنظمة أن هذا الاستقرار يعكس تفاوتاً في أداء اقتصادات دول مجموعة السبع. ففي الولايات المتحدة، ظل معدل النمو ثابتاً عند 0.7%. بينما شهدت كل من كندا واليابان تباطؤاً، حيث انخفض معدل النمو من 0.5% في الربع الثاني إلى 0.2% في الربع الثالث في كلا البلدين. وفي المملكة المتحدة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 0.1%. وفي إيطاليا، تراجع من 0.2% إلى 0%.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن هذا التباطؤ في إيطاليا يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع مستويات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض القيمة المضافة في قطاعات الزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والصناعة.

وفي المقابل، ارتفع معدل النمو في فرنسا من 0.2% في الربع الثاني إلى 0.4% في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة في معدلات الاستهلاك خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. (أنسامد).

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