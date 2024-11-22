بيكو أوروبا: إغلاق 3 مصانع فى إيطاليا وتسريح نحو 1935 موظفًا

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - أعلنت الإدارة العليا لشركة بيكو أوروبا، التابعة للشركة التركية متعددة الجنسيات، عن خطط لإغلاق ثلاثة مصانع في إيطاليا بحلول نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى تسريح حوالي 1935 موظفًا.وأعلنت أن المصانع التى سيتم إغلاقها فى إيطاليا هى مصنع بيكو في سيينا (توسكانا) ومصنع بيكو في كومونانزا (قرب أسكولي بيتشينو في ماركي) وخط الإنتاج في كاسينيتا (قرب فاريزي في لومبارديا).وسيتم تضمين هذه الإجراءات ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها الشركة في إيطاليا ، والتي تندرج في إطار التعديلات الاقتصادية التي تمر بها بيكو أوروبا بعد استحواذ ويرلبول السابقة على هذه المصانع قبل 12 عامًا.وتم الإعلان عن هذا القرار في اجتماعات جرت في وزارة الأعمال والصناعة في روما، حيث تم إبلاغ النقابات بالإغلاق والتسريح.تعد شركة بيكو أوروبا شركة تركية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية، وهي مكرسة لتغيير حياة عملائها من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة والمستدامة. (أنسامد).

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