انخفاض استهلاك الإيطاليين بنحو 3.2 مليار يورو

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - أعلنت كونفرشنتى وهي اتحاد مهني للشركات الصغيرة أن الاقتصاد الإيطالي عانى في عام 2024 من تحديات كبيرة، منها انخفاض استهلاك الإيطاليين نحو 3.2 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة التي وردت في تقرير الحكومة في أبريل الماضي.وقد قدمت باتريسيا دي لويز، رئيسة الاتحاد، تقريراً خلال الجمعية السنوية للاتحاد، اقترحات لمواجهة التحديات الأساسية" لتحسين الوضع الاقتصادي في إيطاليا من خلال النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد وتقليل التوترات السياسية".وأشارت إلى أن هذا التراجع في الاستهلاك يوازيه تراجع كبير في افتتاح المتاجر، حيث انخفضت الافتتاحات الجديدة إلى النصف مقارنة بعام 2014.وقد شهدت قطاعات مثل التجارة في الشوارع والمطاعم والحانات انخفاضات حادة تصل إلى 76% و40% على التوالي. (أنسامد).

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