سالفيني: سأتحرك إذا استمر إضراب 29 نوفمبر بشكل عشوائي

وجاء هذا التصريح بعد أن تم استثناء السكك الحديدية من الإضراب من قبل اثنين من أكبر ثلاث نقابات في إيطاليا.
وقد عبر سالفيني، عن استيائه من تأثيرات الإضراب العشوائي على حياة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيستخدم صلاحياته القانونية للتدخل إذا تسبب الإضراب في تعطيل الحياة اليومية لملايين الإيطاليين ومنعهم من الوصول إلى عملهم أو دراستهم أو الحصول على الرعاية الصحية.
وأضاف أن خطوة استبعاد السكك الحديدية من الإضراب تعتبر تقدماً إيجابياً.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس حيث دعت أكبر نقابة في إيطاليا، وهي اتحاد العمال العام الإيطالى، إلى الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون ميزانية 2025، بينما أعلنت النقابة الثالثة الكبرى، وهى نقابة عمال النقل والمواصلات، عن عدم المشاركة في الإضراب.
(أنسامد).
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