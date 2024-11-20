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سالفيني: سأتحرك إذا استمر إضراب 29 نوفمبر بشكل عشوائي

20 نوفمبر 2024, 10:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - أعلن نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير النقل، ماتيو سالفيني، عن استعداده للتحرك إذا استمر الإضراب العام المزمع في 29 نوفمبر بشكل عشوائي، دون تحديد نطاقات مضمونة لركاب وسائل النقل العامة مثل الحافلات، الترام، والمترو.

وجاء هذا التصريح بعد أن تم استثناء السكك الحديدية من الإضراب من قبل اثنين من أكبر ثلاث نقابات في إيطاليا.

وقد عبر سالفيني، عن استيائه من تأثيرات الإضراب العشوائي على حياة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيستخدم صلاحياته القانونية للتدخل إذا تسبب الإضراب في تعطيل الحياة اليومية لملايين الإيطاليين ومنعهم من الوصول إلى عملهم أو دراستهم أو الحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف أن خطوة استبعاد السكك الحديدية من الإضراب تعتبر تقدماً إيجابياً.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس حيث دعت أكبر نقابة في إيطاليا، وهي اتحاد العمال العام الإيطالى، إلى الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون ميزانية 2025، بينما أعلنت النقابة الثالثة الكبرى، وهى نقابة عمال النقل والمواصلات، عن عدم المشاركة في الإضراب.

(أنسامد).

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