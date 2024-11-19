جيورجيتى: اقتراب نهاية ملف لوفتهانزا - إيتا

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، إن قضية إيتا-لوفتهانزا قد اقتربت من الوصول إلى نهايتها بعد إتمام الإجراءات المطلوبة من جانب المفوضية الأوروبية.وردًا على الصحفيين الذين سألوه عما إذا كانت ملف إيتا ولوفتهانزا قد أغلق، أشار جيورجيتي على هامش قمة العشرين في ريو دي جانيرو، إلى أن الأمر الآن في انتظار الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية، والتي ستتم بعد إتمام المعاملات القانونية والإدارية الضرورية.وطالب بإغلاق هذه القضية قبل تشكيل لجنة جديدة للمفوضية الأوروبية.كما أكد على أن الإجراءات ستستغرق وقتًا قصيرًا، ربما حتى نهاية نوفمبر، ليتم بعد ذلك التوقيع على الإغلاق الرسمي للملف قبل الانتقال إلى الخطوات المقبلة. (أنسامد).

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