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إيطاليا:نمو الصادرات في سبتمبرعلى أساس شهري

وانخفاضها على أساس سنوى

18 نوفمبر 2024, 09:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن الصادرات ارتفعت في سبتمبر على أساس شهري بنسبة 1.3%، مدعومة بشكل أساسي بالمبيعات لدول الاتحاد الأوروبي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.2%.

ولكن على أساس سنوي، سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 2.2%، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى انكماش مبيعات السيارات، وخاصة للولايات المتحدة وألمانيا، ومنتجات النفط. وتراجعت الواردات بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، انخفضت الصادرات بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق.

وفي سبتمبر، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7% على أساس شهري وبنسبة 0.5% على أساس سنوي (مقارنة مع ارتفاع 1.0% في أغسطس).

في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل الفائض التجاري إلى 39.9 مليار يورو، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 (+20.1 مليار يورو). (أنسامد).

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