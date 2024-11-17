إيطاليا: ارتفاع التضخم إلى 0.9% في أكتوبر

وقال معهد الإحصاء الوطني: إن الزيادة في النمو السنوي لمؤشر جميع السلع ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة بما في ذلك الكحول (من +1.5% إلى +1.7%)، والأغذية غير المصنعة (من +0.3% إلى +3.4%)، ومنتجات الطاقة غير المنظمة (من -11.0% إلى -10.2%)، والخدمات المرتبطة بالنقل (من +2.4% إلى +3.0%).
وأضاف: وعلى العكس من ذلك، تباطأت أسعار منتجات الطاقة المنظمة (من +10.4% إلى +3.9%) والخدمات المتعلقة بالترفيه، بما في ذلك منتجات العناية الشخصية (من +4.0% إلى +3.6%)".
وأشار معهد الإحصاء إلي أن مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقرا على أساس شهري.
وتابع قائلا إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية ارتفع على أساس سنوي من 1% إلى 2%.
(أنسامد).
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