إيطاليا: ارتفاع التضخم إلى 0.9% في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - أعلن معهد الإحصاء الإيطالي "إستات" أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا ارتفع من 0.7% في سبتمبر/أيلول إلى 0.9% في أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدا التقديرات الأولية التي قدمها لمؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي.وقال معهد الإحصاء الوطني: إن الزيادة في النمو السنوي لمؤشر جميع السلع ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة بما في ذلك الكحول (من +1.5% إلى +1.7%)، والأغذية غير المصنعة (من +0.3% إلى +3.4%)، ومنتجات الطاقة غير المنظمة (من -11.0% إلى -10.2%)، والخدمات المرتبطة بالنقل (من +2.4% إلى +3.0%).وأضاف: وعلى العكس من ذلك، تباطأت أسعار منتجات الطاقة المنظمة (من +10.4% إلى +3.9%) والخدمات المتعلقة بالترفيه، بما في ذلك منتجات العناية الشخصية (من +4.0% إلى +3.6%)".وأشار معهد الإحصاء إلي أن مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقرا على أساس شهري.وتابع قائلا إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية ارتفع على أساس سنوي من 1% إلى 2%.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA