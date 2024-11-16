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نمو شركة "وي بيلد" مع تسجيل طلبيات تصل إلي 8.3 مليار يورو

16 نوفمبر 2024, 08:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - حققت شركة "وي بيلد" الصناعية الإيطالية المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية، إجمالي طلبيات يصل إلى 8.3 مليار يورو منذ بداية العام الجاري.

تأتي أكثر من 90% من الطلبيات الجديدة من الأسواق الخارجية، من بينها أستراليا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول أوروبية أخرى. وفي إيطاليا، بلغت الطلبيات التي سجلتها الشركة 0.5 مليار يورو.

وجاء في بيان صحفي، أن مجلس إدارة "وي بيلد" قام ببحث البيانات المتعلقة بأداء الشركة منذ بداية عام 2024 ويؤكد قدرته على اغتنام الفرص المتاحة في السوق.

وأضاف البيان: إن تطور النشاط التجاري بالإضافة إلى حجم ونوعية الطلبيات المتراكمة، يسمح لنا بتأكيد النتائج المالية لعام 2024، والإيرادات التي تتجاوز 11 مليار وهامش تشغيل إجمالي (Ebitda) أكبر من 900 مليون. (أنسامد).

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