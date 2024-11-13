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إيطاليا: مبيعات سيتروين تُحقق أداءً إيجابيًا في أكتوبر

13 نوفمبر 2024, 12:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - شهدت مبيعات سيتروين ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الإيطالية خلال شهر أكتوبر الماضي، مدعومةً بزيادة حصتها السوقية في قطاع السيارات الكهربائية.

وحققت شركة صناعة السيارات الفرنسية في إيطاليا، خلال شهر أكتوبر، زيادةً كبيرةً في مبيعات قطاع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى النمو المُستمر الذي تُسجله سيارة "سيتروين آمي" Citroën AMI في مجال النقل.

وبلغت حصة سيتروين السوقية 3.93% في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات خلال شهر أكتوبر 2024، مُضاعفةً بذلك حصتها في العام السابق (بزيادة قدرها 1.94% مُقارنةً بعام 2023).

وتعتمد استراتيجية سيتروين على توفير حلول النقل الكهربائي من خلال طُرز تجمع بين الاستدامة وسهولة الوصول.

ومن خلال مجموعةٍ تضم سيارة سيتروين ë-C3 الجديدة، تُؤكد سيتروين ريادتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال النقل والسيارات عديمة الانبعاثات، مع التركيز على الحلول الكهربائية بأسعارٍ مُنافسة.

كما تُؤكد سيتروين AMI دورها في استراتيجية العلامة التجارية، حيث سجلت في شهر أكتوبر حصةً سوقيةً قدرها 46.36%. (أنسامد).

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