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شركة النشر الإيطالية RCS تحقق أرباحاً قدرها 32 مليون يورو

12 نوفمبر 2024, 09:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - حققت مجموعة النشر الإيطالية RCS أرباحًا صافية قدرها 32 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 27.8 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وتُعدّ RCS الشركة التي تصدر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، الصحيفة الرياضية اليومية الأكثر مبيعًا في إيطاليا، وصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الصحيفة اليومية غير الرياضية الأكثر مبيعًا في البلاد.

وشهدت الشركة ارتفاعًا في هامش الربح التشغيلي الإجمالي من 82.1 مليون يورو إلى 91.4 مليون يورو، كما ارتفعت أرباحها التشغيلية من 42.8 مليون يورو إلى 51.5 مليون يورو.

أما الإيرادات، فقد انخفضت بشكل طفيف من 606.8 مليون يورو إلى 602.3 مليون يورو، بينما انخفض صافي الدين المالي من 23.4 مليون يورو إلى 19.7 مليون يورو.

وتتوقع المجموعة أن تتمكن من "تأكيد هدف تحقيق هوامش ربح قوية (EBITDA) في عام 2024، بزيادة مقارنة بتلك التي تحققت في عام 2023، ومواصلة توليد المزيد من السيولة النقدية من الإدارة التشغيلية".

(أنسامد).

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