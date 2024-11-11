إيطاليا: نمو مبيعات التجزئة في سبتمبر من حيث القيمة والحجم

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - كشفت تقديرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" حول قطاع مبيعات التجزئة في سبتمبر تسجيل تباين اقتصادي إيجابي سواء من حيث القيمة أو الحجم (+1.2%)، وذلك بعد الانخفاض الذي سجلته مبيعات التجزئة في شهر أغسطس الماضي.وارتفعت مبيعات السلع الغذائية من حيث القيمة بنسبة 1,7%، بينما ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 1,5% لتسجل زيادة أعلى من المتوسط، فيما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية 0,9% من حيث القيمة و1,1% من حيث الحجم.وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا بلغت نسبته 0.7% من حيث القيمة و0.3% من حيث الحجم.وعلى أساس سنوي أيضا، ارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 0.6% من حيث القيمة، بينما انخفضت بنسبة 0.6% من حيث الحجم، في حين ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية من حيث القيمة والحجم بنسبة 0.7% و0.9% على التوالي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA