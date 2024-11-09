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ارتفاع إيرادات بريمبو لتصنيع أنظمة فرامل السيارات

09 نوفمبر 2024, 07:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - بلغت إيرادات شركة "بريمبو" الإيطالية لتصنيع أنظمة فرامل السيارات 2.93 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة 197.2 مليون يورو، بانخفاض 14.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فيما بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 501.1 مليون يورو (+0.2%).

وبلغ صافي الدين المالي حتى 30 سبتمبر الماضي 637 مليون يورو، بزيادة قدرها 182,2 مليون مقارنة مع 31 ديسمبر 2023. وبلغت الاستثمارات 268,7 مليون يورو.

وتتوقع شركة بريمبو تسجيل إيرادات تتماشى مع مستويات العام السابق وهامش تشغيل إجمالي بنسبة 17% بنهاية العام.

وقال ماتيو تيرابوشي، الرئيس التنفيذي لشركة بريمبو : إن النتائج التي تحققت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 "تظهر المرونة القوية للمجموعة بفضل استراتيجيتنا متوسطة المدى في قطاع السيارات الذي يواجه فترة من الصعوبات الشديدة على المستوى العالمي".

(أنسامد).

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