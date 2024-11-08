اجتماع جيورجيتى وسبوهر لحل مشكلة لوفتهانزا-ايتا

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - يعقد وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي اجتماعاً خلال الأيام القادمة مع الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا للنقل الجوى كارستن سبوهر لإجراء محادثات تهدف إلى إنقاذ اتفاقية اندماج الشركة الألمانية مع شركة ايتا الإيطالية للطيران قبل 11 نوفمبر، وهو الموعد النهائي لتقديم الوثائق الخاصة بالصفقة لتتمكن المفوضية الأوروبية من دراستها للموافقة النهائية عليها.وفقاً للاتفاق الذي أبرم العام الماضي، تستحوذ لوفتهانزا على حصة 41% من شركة ايتا المملوكة لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية من خلال زيادة رأس المال بمقدار 325 مليون يورو.ومن المقرر أن ترتفع الحصة إلى 100% في المرحلة الثانية بحلول 2033 بإجمالي استثمارات 829 مليون يورو.إلا أنه تم تجميد الصفقة مؤخراً خلال المباحثات بين شركة الطيرات الألمانية ووزارة الاقتصاد الإيطالية المالكة لشركة ايتا التي حلت محل شركة الطيران الوطنية السابقة اليتاليا في 2021.ويرجع سبب تجميد الصفقة إلى أن المجموعة الألمانية طلبت تخفيض نحو 10 ملايين يورو على الشريحة الثانية التي تزيد قليلاً عن نصف مليار يورو نظراً لبعض المصروفات والاستثمارات التي قامت بها الشركة بعد ابرام الصفقة في 2023. (أنسامد).

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