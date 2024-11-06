"تجميد"اتفاقية إيتا-لوفتهانزا: وزارة الاقتصاد ترفض خفض السعر

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

"تجميد"اتفاقية إيتا-لوفتهانزا: وزارة الاقتصاد ترفض خفض السعر

06 نوفمبر 2024, 09:15

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - ذكرت تقارير أن اتفاقية الاندماج بين شركة إيتا إيرويز وشركة لوفتهانزا قد تم تجميدها أثناء المحادثات بين شركة الطيران الألمانية ووزارة الاقتصاد الإيطالية، التي تمتلك الشركة التي حلت محل شركة الطيران الوطنية السابقة المتعثرة أليتاليا في عام 2021.

ذكر موقع صحيفة كورير ديلا سيرا اليومية، أن لوفتهانزا طلبت "مراجعة نزولية" لمبلغ 829 مليون يورو لعملية الاستحواذ بالكامل، لكن وزارة الاقتصاد الإيطالية رفضت.

وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، كان من المقرر أن تستحوذ شركة الطيران الألمانية على حصة 41٪ في شركة إيتا من وزارة الاقتصاد من خلال زيادة رأس المال بمقدار 325 مليون يورو، مع ارتفاع الحصة إلى 100٪ في المرحلة الثانية - بحلول عام 2033 - بإجمالي استثمار 829 مليون.

كان من المفترض أن يتم تسليم الوثائق الموقعة على الاتفاقية إلى بروكسل يوم الاثنين الماضى حتى تقوم المفوضية الأوروبية بتقييمها في ضوء الموافقة النهائية.

وقالت مصادر إن الوثائق وقعتها شركات الطيران الإيطالية والألمانية وشركات الطيران المنافسة إيزي جيت وإير فرانس وآي أيه جي - وهي جزء من اتفاقية الدمج التي وضعتها المفوضية كشرط لموافقتها - لكن توقيع وزارة الاقتصاد كان ناقصا.

وقالت لوفتهانزا لوكالة الأنباء الإيطالية إنها "تلتزم باتفاقية 2023 مع وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية للاستحواذ على حصة 41٪ في شركة إيتا للطيران" و"وقعت على حزمة التدابير التصحيحية اللازمة في الموعد النهائي المتفق عليه". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:21

دراسة: أكثر من 6 ملايين إيطالي يعيشون في الخارج

16:37

أوكرانيا محور محادثات ميلوني مع أمين عام حلف شمال الأطلسي

10:23

نحو 118 مهاجراً يصلون إلى لامبيدوزا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:21

دراسة: أكثر من 6 ملايين إيطالي يعيشون في الخارج

16:37

أوكرانيا محور محادثات ميلوني مع أمين عام حلف شمال الأطلسي

10:23

نحو 118 مهاجراً يصلون إلى لامبيدوزا