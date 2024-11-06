"تجميد"اتفاقية إيتا-لوفتهانزا: وزارة الاقتصاد ترفض خفض السعر

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - ذكرت تقارير أن اتفاقية الاندماج بين شركة إيتا إيرويز وشركة لوفتهانزا قد تم تجميدها أثناء المحادثات بين شركة الطيران الألمانية ووزارة الاقتصاد الإيطالية، التي تمتلك الشركة التي حلت محل شركة الطيران الوطنية السابقة المتعثرة أليتاليا في عام 2021.ذكر موقع صحيفة كورير ديلا سيرا اليومية، أن لوفتهانزا طلبت "مراجعة نزولية" لمبلغ 829 مليون يورو لعملية الاستحواذ بالكامل، لكن وزارة الاقتصاد الإيطالية رفضت.وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، كان من المقرر أن تستحوذ شركة الطيران الألمانية على حصة 41٪ في شركة إيتا من وزارة الاقتصاد من خلال زيادة رأس المال بمقدار 325 مليون يورو، مع ارتفاع الحصة إلى 100٪ في المرحلة الثانية - بحلول عام 2033 - بإجمالي استثمار 829 مليون.كان من المفترض أن يتم تسليم الوثائق الموقعة على الاتفاقية إلى بروكسل يوم الاثنين الماضى حتى تقوم المفوضية الأوروبية بتقييمها في ضوء الموافقة النهائية.وقالت مصادر إن الوثائق وقعتها شركات الطيران الإيطالية والألمانية وشركات الطيران المنافسة إيزي جيت وإير فرانس وآي أيه جي - وهي جزء من اتفاقية الدمج التي وضعتها المفوضية كشرط لموافقتها - لكن توقيع وزارة الاقتصاد كان ناقصا.وقالت لوفتهانزا لوكالة الأنباء الإيطالية إنها "تلتزم باتفاقية 2023 مع وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية للاستحواذ على حصة 41٪ في شركة إيتا للطيران" و"وقعت على حزمة التدابير التصحيحية اللازمة في الموعد النهائي المتفق عليه". (أنسامد).

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