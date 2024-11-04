إيطاليا:زيادة الشركات التي يقودها المولودون في الخارج

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - قال الاتحاد العام الإيطالي للحرفيين، إن عدد الشركات النشطة التي يقودها أصحابها الذين ولدوا في الخارج ارتفع بنسبة 29.5% (ما يعادل 133734 شركة بالقيمة المطلقة) في السنوات العشر الماضية، في حين انخفضت الشركات التي يديرها إيطاليون بنسبة 4.7% (أي ما يعادل222241 شركة).من بين 5.09 مليون شركة نشطة موجودة في إيطاليا، هناك 586584 شركة (أي ما يعادل 11.5% من الإجمالي الوطني) يديرها أجانب، بحسب مكتب أبحاث الاتحاد العام الإيطالي للحرفيين.ومن المؤكد أن الاتجاه الديموغرافي المسجل في السنوات الأخيرة في إيطاليا قد أثر على هذه النتائج.ومع ذلك، فإن الضرائب والبيروقراطية والفواتير المرتفعة وتكلفة الإيجار والشعور الدائم بعدم الاستقرار الذي يسيطر على حياة العديد من الأشخاص، قد أثرت على رغبة العديد من الإيطاليين في الانخراط في ريادة الأعمال.في العقد الماضي (2013-2023)، من بين المقاطعات الإيطالية الـ 105 التي تم رصدها، شهدت 7 مقاطعات فقط زيادة في عدد رواد الأعمال الإيطاليين مقارنة بالأجانب.ويعتبر مجال التجارة والبناء هما القطاعان الاقتصاديان اللذان يتواجد فيهما أكبر عدد من رواد الأعمال الأجانب. (أنسامد).

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