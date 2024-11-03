وزير الاقتصاد : نأمل في التعافي بنهاية العام

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - صرح وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي فيما يتعلق بالتباطؤ الأخير، إن الحكومة أخذت في الاعتبار احتمال ألا يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي قوياً كما هو متوقع عند صياغة سياسات الميزانية.وقال في افتتاح المقر الجديد لحزب الرابطة في أسيزي عندما سئل عن تصريح وكالة الإحصاء الوطنية "إستات" بأن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي كان ثابتاً في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة: "لقد أخذنا في الاعتبار السيناريو الأقل ملاءمة أيضاً، وبالتالي فإن توقعات المالية العامة لن تتغير".وأضاف: "إن قضية النمو مهمة، ونأمل أن يكون هناك انتعاش في الربع الأخير. لكن هذا لا يغير استراتيجية الحكومة. وتابع قائلا : "لقد قلنا هذا بالفعل قبل شهر ونكرره الآن". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA