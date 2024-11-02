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تراجع عدد العاملين في سوق العمل في سبتمبر

02 نوفمبر 2024, 08:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - تراجع عدد العاملين في سوق العمل بنسبة 0.3% في شهر سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أشهر من النمو (أي ما يعادل 63 ألف شخص)، ليسجل 23 مليون و983 ألفا.

وشمل الانخفاض الموظفين بعقود دائمة والموظفين بعقود مؤقتة، وذلك وفقا للبيانات المؤقتة الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول العاملين والعاطلين عن العمل.

بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2023، ارتفع سوق العمل بنسبة +1.3%، أي ما يعادل 301 ألف عامل، وهو ما يعكس الزيادة في عدد الموظفين الدائمين (+331 ألفًا) والعاملين المستقلين(+81 ألفًا) وانخفاض عدد الموظفين بعقود محددة المدة (-110 ألف).

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التوظيف إلى 62.1% (-0.1 نقطة). وفي سبتمبر، وعلى أساس شهري، استقر معدل البطالة عند 6.1%، وارتفع بين الشباب إلى 18.3% (+0.3 نقطة). (أنسامد).

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