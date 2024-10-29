إيطاليا-عقارات: انخفاض الميل للتهرب إلى 2.9%

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - أكد آخر تقرير لمؤسسة كونفي بيلدنج حول الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة أنه في عام 2021، انخفضت الفجوة الضريبية على الدخل من الإيجار إلى 222 مليون يورو، بانخفاض قدره 80% مقارنة بعام 2017، حيث بلغت 1.048 مليون يورو. ومع ذلك، انخفض الميل للتهرب الضريبي إلى 2.9% مقارنة بحوالي 12.1% في عام 2017.ويشير التقرير إلى أن "الانخفاض المستمر يرجع إلى ضبط الأوضاع المالية لنظام ضريبي مثل نظام الضريبة الثابتة على الإيجارات السكنية، الذي كانت الكونفيدرالية ترغب فيه بقوة، وتم تقديمه على أساس اختياري عام 2011".وينص القانون التمكيني للإصلاح الضريبي على إدخال ضريبة ثابتة أيضًا على الإيجارات لأغراض أخرى غير السكنية.وفقًا لشركة كونف كونستركشن، فإن تنفيذ هذا الحكم "أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مع الأخذ في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتعين على المالكين مواجهته لهذا النوع من العقود". (أنسامد).

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