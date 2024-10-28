إيطاليا: تراجع سوق السيارات المستعملة في أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - تراجع سوق السيارات المستعملة في إيطاليا في شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني لممثلي قطاع السيارات الأجنبية "أونراي" Unrae.ووفقا لبيانات أونراي، بلغت مبيعات سوق السيارات المستعملة في شهر أغسطس 287100 سيارة، مقارنة مع مبيعات بلغت 301113 سيارة في أغسطس 2023، بنسبة انخفاض قدرها 4.7% و9.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، انخفض نمو سوق السيارات المستعملة إلى 8.2% مع إجمالي مبيعات بلغت 3,4 مليون سيارة، مقارنة مع 3,2 مليون سيارة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، مع تراجع بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وفي شهر أغسطس، حافظت سيارات الديزل - رغم انخفاضها بمقدار 3.1 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2023 - على ريادتها في سوق السيارات المستعملة، وارتفعت حصتها السوقية إلى 46.9% مقارنة بـ 45.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام، ليصل إجمالي الأشهر الثمانية إلى 45.6%. (أنسامد).

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