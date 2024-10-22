"ساس" الإيطالية توقع إتفاقية مع شركة" استثمار" القطرية

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - وقعت شركة "ساس"وهى مجموعة تأمين مالى إيطالية مملوكة لوزارة الاقتصاد والمالية اتفاقية مع شركة" استثمار" القطرية القابضة العاملة في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات والعقارات والسياحة والمقاولات.



وتم التوقيع على الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثانى لإيطاليا والتي تهدف إلى دعم خطط النمو لشركة "استثمار" القابضة وتسهيل صادرات الشركات الإيطالية مع التركيز بشكل خاص على قطاعي البناء والرعاية الصحية.



وبمقتضى الاتفاقية تضمن الشركة الإيطالية إنشاء خطاً بقيمة 150 مليون يورو لشركة "استثمار" القابضة وهو أول خط لشركة "ساس" فى قطر مقابل الالتزام بخلق فرص مطابقة للأعمال مع الشركات الإيطالية في القطاعات المعنية. (أنسامد).





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