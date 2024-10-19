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الصادرات تواصل ارتفاعها في أغسطس

19 أكتوبر 2024, 09:45

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - كشفت التقديرات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، عن تسجيل الصادرات الإيطالية معدل نمو طفيف في شهر أغسطس/آب 2024 (+0.3%) مع انخفاض محدود في الواردات (-0.7%).

وتعكس الزيادة في الصادرات على أساس شهري خلال أغسطس، ارتفاع الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي (+ 1.3%) وانخفاضها لدول منطقة الاتحاد الأوروبي (-0.7%).

وفي الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، انخفضت الصادرات بنسبة 1.5%، فيما سجلت الواردات مستويات مستقرة تقريبًا (-0.1%) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أغسطس 2024، انخفضت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 6.7% من حيث القيمة و10.7% من حيث الحجم. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 5.7% من حيث القيمة، فيما انخفضت من حيث الحجم بنسبة 7.4%. (أنسامد).

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