الصادرات تواصل ارتفاعها في أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - كشفت التقديرات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، عن تسجيل الصادرات الإيطالية معدل نمو طفيف في شهر أغسطس/آب 2024 (+0.3%) مع انخفاض محدود في الواردات (-0.7%).وتعكس الزيادة في الصادرات على أساس شهري خلال أغسطس، ارتفاع الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي (+ 1.3%) وانخفاضها لدول منطقة الاتحاد الأوروبي (-0.7%).وفي الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، انخفضت الصادرات بنسبة 1.5%، فيما سجلت الواردات مستويات مستقرة تقريبًا (-0.1%) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.وفي أغسطس 2024، انخفضت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 6.7% من حيث القيمة و10.7% من حيث الحجم. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 5.7% من حيث القيمة، فيما انخفضت من حيث الحجم بنسبة 7.4%. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA