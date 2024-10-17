إيطاليا: ارتفاع سوق السيارات المستعملة في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - قال نادي السيارات الإيطالي إن سوق السيارات المستعملة سجل نموًا طفيفا في شهر سبتمبر الماضي، منوها أن سوق السيارات المستعملة سجل تغيراً إيجابياً بنسبة 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.وأوضح أنه مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع ما يصل إلى 228 سيارة مستعملة، أي 192 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يزيد عن ضعف عدد السيارات في سوق السيارات الجديدة.وتظهر هذه الأرقام الصعوبات التي يواجهها سوق السيارات في إيطاليا واستمرار ميل المستهلكين لشراء السيارات المستعملة.في سوق السيارات المستعملة، دائمًا ما تحتل سيارات الوقود التقليدية (الديزل والبنزين) قمة التصنيف. ومع ذلك، يستمر نمو السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين، مع زيادة على أساس شهري بنسبة 63.1 في المائة، لتصل حصتها السوقية إلى 7.3 في المائة.على العكس من ذلك، لا يزال قطاع السيارات الكهربائية المستعملة يكافح من أجل الانطلاق، حيث وصلت حصته السوقية إلى 0.8% فقط.(أنسامد).

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