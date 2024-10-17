إيطاليا: ارتفاع سوق السيارات المستعملة في سبتمبر

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا: ارتفاع سوق السيارات المستعملة في سبتمبر

17 أكتوبر 2024, 09:02

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - قال نادي السيارات الإيطالي إن سوق السيارات المستعملة سجل نموًا طفيفا في شهر سبتمبر الماضي، منوها أن سوق السيارات المستعملة سجل تغيراً إيجابياً بنسبة 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وأوضح أنه مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع ما يصل إلى 228 سيارة مستعملة، أي 192 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يزيد عن ضعف عدد السيارات في سوق السيارات الجديدة.

وتظهر هذه الأرقام الصعوبات التي يواجهها سوق السيارات في إيطاليا واستمرار ميل المستهلكين لشراء السيارات المستعملة.

في سوق السيارات المستعملة، دائمًا ما تحتل سيارات الوقود التقليدية (الديزل والبنزين) قمة التصنيف. ومع ذلك، يستمر نمو السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين، مع زيادة على أساس شهري بنسبة 63.1 في المائة، لتصل حصتها السوقية إلى 7.3 في المائة.

على العكس من ذلك، لا يزال قطاع السيارات الكهربائية المستعملة يكافح من أجل الانطلاق، حيث وصلت حصته السوقية إلى 0.8% فقط.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

12:37

كروزيتو: مغادرة اليونيفيل لبنان لن تعود بأي فائدة

08:44

نحو4.5 مليون إيطالى يتنازلون عن العلاج بسبب قوائم الانتظار

13:20

ميلونى:شروط صارمة على صفقات الأسلحة لإسرائيل

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

12:37

كروزيتو: مغادرة اليونيفيل لبنان لن تعود بأي فائدة

08:44

نحو4.5 مليون إيطالى يتنازلون عن العلاج بسبب قوائم الانتظار

13:20

ميلونى:شروط صارمة على صفقات الأسلحة لإسرائيل