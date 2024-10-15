تقرير: طول شبكة مترو أنفاق إيطاليا أقل من مترو مدريد

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني للاقتصاد والعمل (CNEL) أن طول شبكة مترو أنفاق إيطاليا تمتد أقل من مترو الأنفاق من مدريد.ذكر تقرير المجلس الوطني حول الخدمات العامة أن شبكة مترو الأنفاق في إيطاليا تتركز في 7 مدن إيطالية ولها امتداد إجمالي أصغر من امتداد مدينة مدريد وحدها، مما سلط الضوء على الحاجة إلى "توسيع الشبكة" و"تحسين نظام التنقل على أنظمة ثابتة تضمن حركة كميات كبيرة من الناس بسرعة وبطريقة مستدامة وفعالة".وفي عام 2022، قال المجلس الوطني، من أصل 100 رحلة يومية متوسطة (أيام الأسبوع)، تم إجراء 66.3٪ بالسيارة، و18.0٪ سيرًا على الأقدام، و4.1٪ بالدراجات وأنظمة التنقل الصغيرة، و4.1٪ بالدراجات النارية و7.4٪ فقط بواسطة وسائل النقل العام. (أنسامد).

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