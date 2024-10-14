إستات : تراجع سوق العقارات الجديدة في الربع الثاني

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - سجل سوق العقارات الجديدة في إيطاليا في الربع الثاني من عام 2024 انخفاضا كبيرا في كل من عدد العقارات (-9.5%) والمساحة الصالحة للسكن (-7.7%)، بعيدا عن العوامل الموسمية، وذلك بناء على تراخيص البناء.ويؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عدد العقارات والمساحة السكنية الصالحة للاستخدام إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).من ناحية أخرى، سجلت العقارات غير السكنية نموا بنسبة 6.1% مقارنة بالربع السابق، بعد تسجيلها نتائج سلبية خلال الربع الأول من العام.وحتى بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، يسجل القطاع السكني انخفاضًا في كل من عدد العقارات (-7.5%) والمساحة الصالحة للسكن (-5.3%). وانخفضت مساحة المباني غير السكنية بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA