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البنوك الإيطالية: تباطؤ النمو يقلل الطلب على القروض المصرفية

13 أكتوبر 2024, 07:14

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - أعلنت جمعية البنوك الإيطالية ABI يوم السبت، أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أدى إلى انخفاض الطلب على القروض.

وقالت إن القروض المصرفية للأسر والشركات غير المالية ظلت في اتجاه هبوطي في سبتمبر، حيث انخفضت بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وأضافت أن متوسط معدل العائد السنوي على الرهن العقاري الجديد انخفض إلى 3.33% في سبتمبر انخفاضًا من 3.59% في الشهر السابق.

وانخفضت معدلات الرهن العقاري بعد أن وصلت إلى 4.42% في ديسمبر 2023 بعد سلسلة من الزيادات التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بهدف مكافحة التضخم. ومنذ ذلك الحين بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

وذكرت الجمعية أن متوسط معدل الفائدة على القروض التجارية الجديدة انخفض إلى 4.96% في سبتمبر من 5.13% في أغسطس 2024 و5.45% في ديسمبر 2023. (أنسامد).

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