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انخفاض إنفاق الأسر الإيطالية العام الماضي

12 أكتوبر 2024, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن الإنفاق الشهري للأسر الإيطالية انخفض بنسبة 1.5% بالقيمة الحقيقية العام الماضي.

وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية، أن متوسط ;;إنفاق الأسرة بلغ 2738 يورو شهريا في عام 2023، بزيادة 4.3% بالقيمة الاسمية مقارنة بمتوسط ;;2625 يورو خلال عام 2022.

ولكن عندما يتم أخذ مستويات التضخم المرتفعة خلال العام الماضي في الاعتبار، يسجل الانخفاض في الواقع 1.5% بالقيمة الحقيقية، وفقا لوكالة الإحصاء الإيطالية.

ولفتت إلى أن العديد من الأسر تحاول التعامل مع أزمة غلاء المعيشة من خلال الادخار بشكل أقل وخفض الإنفاق على الغذاء، مشيرة إلى أن الميل للادخار انخفض إلى 6.3% مقارنة مع 7.8% في عام 2022 و8.0% في عام 2019 قبل جائحة كوفيد.

وغيرت الأسر خياراتها الشرائية في عام 2023 أيضا، وخاصة في قطاع الأغذية. وذكر 31.5% من الأسر التي تمت مقابلتها في عام 2023 أنها حاولت الحد من كمية أو جودة الأغذية التي تشتريها مقارنة بالعام السابق. (أنسامد).

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