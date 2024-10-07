إستات : تراجع النمو إلى 0.6% في الربع الثاني

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن نمو الاقتصاد الإيطالي انخفض إلى 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 0.9% وفقا للتقديرات الأولية الصادرة الشهر الماضي.وذكرت وكالة الإحصاء، أنه في الربع الثاني من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البيانات المعدلة موسميًا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.وكانت البيانات الصادرة في بداية شهر سبتمبر قد أشارت إلى نمو ربع سنوي بنسبة 0.2% ونمو على أساس سنوي بنسبة 0.9%.وتعكس هذه التعديلات، التقديرات السنوية الجديدة المتوقعة في المراجعة العامة للحسابات الوطنية في 23 سبتمبر الماضي. ينخفض ;;النمو المسجل في عام 2024 إلى 0.4% مقارنة مع 0.6% في التقديرات الأولية. (أنسامد).

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