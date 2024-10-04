تفتيش مكاتب وكالة الطرق السريعة "أناس" في تحقيق فساد

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - نفذت الشرطة المالية في ميلانو يوم الخميس عمليات تفتيش في مكاتب وكالة الطرق السريعة "أناس" ANAS في ميلانو وروما كجزء من تحقيق أجراه مدعون عامون في ميلانو بتهمة الفساد والتلاعب بالمزادات.تُجرى العملية، التي أوردتها لأول مرة النسخة الإلكترونية من صحيفة ريبوبليكا اليومية، كجزء من تحقيق منسق بين مدع عام ميلانو تيزيانا سيسيليانو وجيوفاني بوليزي وجيوفانا كافاليري بتهمة الفساد والتلاعب بالمزادات والكشف عن معلومات سرية واستخدامها.تشير التحقيقات إلى أن العطاءات العامة لبناء الطرق تم التأثير عليها مقابل المال.وعلى وجه الخصوص، قالت مصادر التحقيق إن اثنين على الأقل من مسؤولي ANAS من بين أولئك الذين يحقق معهم مدعو ميلانو بتهمة منح عطاءات لشركات محددة مقابل المال مقابل أعمال بناء طرق في لومبارديا وشمال شرق إيطاليا.وفتشت الشرطة مكاتب ANAS في ميلانو وروما، فضلاً عن ثلاث شركات نفذت أعمالاً لصالح وكالة الطرق السريعة، بما في ذلك Consorzio Stabile Sis في تورينو، كجزء من التحقيق، الذي يشمل تسعة مشتبه بهم، وفقًا للمعلومات الأولية.ويعتقد المحققون أن رشاوى تقدر بنحو 400 ألف يورو تم دفعها للاستحواذ على عقود بناء الطرق بقيمة 400 مليون يورو تقريبًا، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق. (أنسامد).

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