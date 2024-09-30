تقرير-إيطاليا: سيطرة على التضخم، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - ذكر تقرير صادر عن شركة "بروميتيا" الإيطالية Prometeia للاستشارات وتطوير البرمجيات والأبحاث الاقتصادية، أن التضخم لم يعد يمثل قلقا كبيرا، ويبدو أنه تمت السيطرة عليه.وأضاف التقرير: لكن مستوى الأسعار في إيطاليا لم يعد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، منوها أن الأسعار في المتوسط ;;لا تزال أعلى بنسبة 20% ولم تسترد الأجور الحقيقية كل ما فقدته.ولا تزال الأسر تعاني من ضعف القوة الشرائية مع انخفاض الثروات بسبب التضخم، وفقًا لمحللي بروميتيا، الذين يتوقعون بالتالي توخي "الحذر" فيما يتعلق بالإنفاق على المشتريات في السنوات المقبلة أيضًا.وسيظل الميل إلى الاستهلاك أقل من مستويات ما قبل الأزمة في المتوسط، مما يساهم في تسجيل اتجاه نمو متواضع. (أنسامد).

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