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إرتفاع أرباح شركة الخطوط الجوية الإيطالية 130%

29 سبتمبر 2024, 10:07

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا" يوم الجمعة تسجيل أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في ستة أشهر بلغت 62 مليون يورو، بزيادة 130% عن النصف الأول من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة أنطونيو توريكي إن عدد الركاب ارتفع إلى 8.3 مليون (+26%).

أغلقت المجموعة الأشهر الستة الأولى بإيرادات بلغت 1.4 مليار يورو (300 مليون يورو أكثر عن نفس الفترة من عام 2023) وتدفقات نقدية تشغيلية بلغت 280 مليون يورو واستثمارات تضاعفت بأكثر من الضعف إلى 256 مليون يورو (+130%).

وقال المدير المالي كلاوديو فاجياني، "بلغت الأرباح ما يقرب من 400 مليون يورو (393 مليون يورو)، وهو ما لا يشمل فوائد عملية التمويل على الطائرات، والتي حققت 240 مليون دولار"، وبالتالي فإن الأرباح تقترب من 600 مليون يورو في نهاية أغسطس. لا تزال الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك منخفضة بواقع 88 مليونا.

وأضاف المدير العام أندريا بيناسي أن مطار ليناتي في ميلانو لا يزال استراتيجيًا لشركة الخطوط الجوية الإيطالية السابقة و"نحن نواصل الاستثمار فيه".

في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، قامت شركة الخطوط الجوية الإيطالية بتشغيل 150 رحلة يومية من ليناتي وحققت إيرادات بلغت 260 مليونًا (+20%) مع 3 ملايين مسافر. (أنسامد).

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