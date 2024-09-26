يونيكريديت يستعد لزيادة حصته في كوميرتس بنك إلى 21%

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذى لبنك يونيكريديت وهو ثانى أكبر بنك فى إيطاليا إن خطوة يونيكريديت بشأن كوميرتس بنك تعد بمثابة اختبار لأوروبا.وأضاف في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لبنك أوف أمريكا أنه لا يوجد عرض لأنه استثمار ولا شىء أخر حيث يمكن الحفاظ على الحصة أو زيادتها أو بيعها.وكان المقرض الإيطالى قد أكد استعداده لزيادة حصته في كوميرتس بنك إلى 21%.وأضاف أورسيل، "لن نطلب الحصول على مقاعد فى مجلس ادارة ميرتس بنك لأننا ببساطة مستثمرون ولا أعتقد أن للمستثمرين مكاناً في المجلس لأننا منافسون".وأعرب أعضاء المجلس الإشرافي في كوميرتس بنك عن معارضتهم لأي استحواذ على البنك الألماني من قبل يونيكريديت.وقال يونيكريديت في مذكرة إنها استحوذت من خلال الأدوات المالية على 11.5% إضافية من كوميرتس بنك موضحةً أن "التسوية الفعلية بموجب الأدوات المالية الجديدة قد لا تحدث إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة".وأوضح المُقرض أنه بالإضافة إلى نسبة الـ 9% الأولية، فإن حصة يونيكريديت تبلغ الآن حوالي 21%. (أنسامد).

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