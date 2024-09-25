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إضراب عمال ستيلانتيس والسيارات في 18 أكتوبر

25 سبتمبر 2024, 09:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - أعلنت نقابات عمالية والاتحاد الإيطالي لميكانيكا المعادن يوم الثلاثاء أن عمال شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية ستيلانتيس وقطاع السيارات بأكمله سيضربون يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وستنظم النقابات مظاهرة وطنية في روما.

وفقًا للبيانات التي قدمتها نقابات عمال المعادن، أنتجت شركة ستيلانتيس في إيطاليا في عام 2023 ما مجموعه 751000 مركبة، بما في ذلك 521000 سيارة و230000 مركبة تجارية.

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية - بين عامي 2007 و2024 - انخفض إنتاج سيارات فيات (FCA وStellantis لاحقًا) في إيطاليا بنحو 70٪ من 911000 إلى 300000 المقدرة هذا العام، إذا استمر اتجاه الإنتاج.

ومن بين 505 آلاف سيارة بيعت في إيطاليا، تم إنتاج أقل من النصف في البلاد (225 ألف سيارة)، بحسب النقابات. (أنسامد).

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