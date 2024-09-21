انخفاض الاستثمارات في الشركات الناشئة في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - انخفضت الاستثمارات في الشركات الناشئة في إيطاليا بشكل ملحوظ في عام 2023 حيث بلغت حوالي 1.1 مليار يورو، بانخفاض قدره 51.5% مقارنةً بعام 2022 الذي شهد استثمارات حوالي 2 مليار يورو.وواصلت الاستثمارات تسجيل نفس مستوى التراجع أيضًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 250 مليون يورو، لتسجل تراجعا بنسبة 48% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2023.أصدرت هذه البيانات مجلة StartupItalia خلال أسبوع الشركات الناشئة في روما، وهو المهرجان الدولي الذي عقد يومي الخميس والجمعة والذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا والابتكار مع سوق رأس المال.في إيطاليا في31 ديسمبر 2023، كان هناك 16500 شركة ناشئة نشطة، بانخفاض بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2022، حوالي ربع هذه الشركات (أكثر من 4,000) تقع في لومبارديا. (أنسامد).

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