انخفاض الدين العام الإيطالي بشكل طفيف في يوليو

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعلن بنك إيطاليا يوم الاثنين أن الدين العام الإيطالي الكبير انخفض بشكل طفيف في يوليو/تموز لكنه لا يزال قريبا من مستوى 3000 مليار يورو.وقال إن الدين الوطني انخفض بمقدار 1.1 مليار يورو مقارنة بشهر يونيو/حزيران ليصل إلى 2946.6 مليار يورو.وأضاف البنك المركزي أن "الفائض النقدي للحكومة العامة (1.9 مليار يورو) في يوليو/تموز عوض أكثر من تأثير خصومات الإصدار والاسترداد والعلاوات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، والتغير في أسعار الصرف (التي زادت الدين بمقدار 0.8 مليار يورو)".وأردف قائلا إن "الأصول السائلة للخزانة ظلت دون تغيير بشكل أساسي عن الشهر السابق (عند 45.4 مليار يورو)". (أنسامد).

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