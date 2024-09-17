انخفاض الدين العام الإيطالي بشكل طفيف في يوليو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

انخفاض الدين العام الإيطالي بشكل طفيف في يوليو

17 سبتمبر 2024, 11:00

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعلن بنك إيطاليا يوم الاثنين أن الدين العام الإيطالي الكبير انخفض بشكل طفيف في يوليو/تموز لكنه لا يزال قريبا من مستوى 3000 مليار يورو.

وقال إن الدين الوطني انخفض بمقدار 1.1 مليار يورو مقارنة بشهر يونيو/حزيران ليصل إلى 2946.6 مليار يورو.

وأضاف البنك المركزي أن "الفائض النقدي للحكومة العامة (1.9 مليار يورو) في يوليو/تموز عوض أكثر من تأثير خصومات الإصدار والاسترداد والعلاوات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، والتغير في أسعار الصرف (التي زادت الدين بمقدار 0.8 مليار يورو)".

وأردف قائلا إن "الأصول السائلة للخزانة ظلت دون تغيير بشكل أساسي عن الشهر السابق (عند 45.4 مليار يورو)". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

14:46

إصابة 10 إيطاليين في حادث حافلة ببيرو

10:51

إيطاليا وبريطانيا تناقشان حلول جديدة لمشكلة الهجرة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

14:46

إصابة 10 إيطاليين في حادث حافلة ببيرو

10:51

إيطاليا وبريطانيا تناقشان حلول جديدة لمشكلة الهجرة