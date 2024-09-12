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انخفاض الصادرات الإيطالية1.1% فى النصف الأول من عام 2024

12 سبتمبر 2024, 09:45

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - قال المعهد الإيطالى للإحصاء "استات" إن الصادرات الإيطالية انخفضت بنسبة 1.1% فى النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وأوضح استات أن الصادرات من شمال غرب إيطاليا تضررت بشكل خاص حيث انخفضت بنسبة 3.5% فى الفترة من يناير إلى يونيو.

وأضاف أن الصادرات من وسط إيطاليا انخفضت بنسبة 2.3% وانخفضت الصادرات من الشمال الشرقى بنسبة 1.4% لكنها ارتفعت بنسبة 3.5% فى جنوب إيطالبا وجزر صقلية وسردينيا.

وكانت المناطق التي سجلت أكبر الانخفاضات هي ماركي (-41.3%) وبييمونتي (-4.6%) وفينيتو (-3.5%) وليجوريا (-26.3%)، بينما كانت أكبر الزيادات في توسكانا (+8.7%) ولاتسيو (+6.7%) وكامبانيا (+8.8%) وسردينيا (+18.8%). (أنسامد).

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