انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 6.7٪ في يوليو

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - أفادت وكالة الإحصاء الإيطالية إيستات أن الإنتاج الصناعي الإيطالي انخفض بنسبة 6.7٪ في يوليو مقارنة بشهر مايو 2022.وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن قطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأخشاب تضررت بشدة بشكل خاص، حيث انخفضت بنسبة 25٪ و 20.7٪ على التوالي في الفترة المعنية.وأضافت أن هذه القطاعات "تأثرت على الأرجح بديناميكيات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين"، مشيرة إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا انخفض بنسبة 0.9٪ في يوليو مقارنة بشهر يونيو.وتابعت الوكالة قائلة إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم انخفض بنسبة 3.3٪ مقارنة بشهر يوليو 2023.ويأتي الانخفاض الشهري بعد شهرين من الارتفاع.وكانت القطاعات التي سجلت أكبر انخفاضات على أساس سنوي هي المنسوجات والملابس والجلود والإكسسوارات (-18.3٪) وتصنيع معدات النقل (-11.4٪) والتعدين (-5.9٪). (أنسامد).

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