A Pisa conferenza sul futuro del Mediterraneo

"Il cambiamento dell'economia globale in un'era turbolenta" è il titolo della 17/a conferenza internazionale dell'Euromed Academy of Business (Emab) che radunerà a Pisa da domani al 13 settembre circa 200 economisti aziendali provenienti da quattro continenti che, riuniti presso il Polo delle Benedettine dell'Università di Pisa, si confronteranno sulle prospettive economiche dei paesi del Mediterraneo in un mondo post-pandemico, caratterizzato da due guerre in corso e crisi economiche e finanziarie che si susseguono.Nelle oltre 40 sessioni in programma si discuterà dei problemi di approvvigionamento delle materie prime, di come sostenere l'attuale crescita del turismo e dei comportamenti che caratterizzano il consumatore di oggi, alle prese con un mercato sempre più dinamico e globalizzato. Ma nella tre giorni pisana l'attenzione si focalizzerà anche sull'impatto che le questioni sociali, finanziarie ed economiche stanno avendo sul mondo dell'imprenditoria con panel dedicati all'innovazione, alla gestione della tecnologia, alle nuove forme di imprenditorialità e alle prospettive di crescita di tutta l'area del mediterraneo, con due focus sulla gestione del settore agroalimentare e quello dei servizi sanitari.

