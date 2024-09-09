دراسة:200 ألف شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة بنحو 1400 ملياريورو

ويمثل هذا ما يقرب من نصف الصادرات الوطنية (45%، مقارنة بـ 20% من الصادرات الألمانية والفرنسية و32% من الصادرات الإسبانية).
تستثمر واحدة من كل ثلاث شركات في الابتكار والتدريب، مما يزيد من القدرة التصديرية للشركة بنسبة 15%. .. ولتحسين هذه البيانات، على وجه الخصوص هناك حاجة إلى تحول تكنولوجي ونهج متعدد العناصر.
وتظهر الدراسة أن التوجه إلى التصدير يرتبط بشكل مباشر بحجم الأعمال: 18% فقط من الشركات الصغيرة تصدر أكثر من نصف إنتاجها، مقارنة بنحو 33% للشركات المتوسطة الحجم ونحو 40% للشركات الكبيرة.
(أنسامد).
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