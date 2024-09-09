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دراسة:200 ألف شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة بنحو 1400 ملياريورو

09 سبتمبر 2024, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - أكدت دراسة بحثية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد الإيطالية، أجرتها مجموعة Sace وشركة Teha وتم عرضها في منتدى تشيرنوبيو أنه يوجد في إيطاليا أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، منها ما يقرب من 55 ألف شركة تعمل في التصدير، يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 1400 مليار يورو، مع تسجيل حوالي ثلث المبيعات في الخارج.

ويمثل هذا ما يقرب من نصف الصادرات الوطنية (45%، مقارنة بـ 20% من الصادرات الألمانية والفرنسية و32% من الصادرات الإسبانية).

تستثمر واحدة من كل ثلاث شركات في الابتكار والتدريب، مما يزيد من القدرة التصديرية للشركة بنسبة 15%. .. ولتحسين هذه البيانات، على وجه الخصوص هناك حاجة إلى تحول تكنولوجي ونهج متعدد العناصر.

وتظهر الدراسة أن التوجه إلى التصدير يرتبط بشكل مباشر بحجم الأعمال: 18% فقط من الشركات الصغيرة تصدر أكثر من نصف إنتاجها، مقارنة بنحو 33% للشركات المتوسطة الحجم ونحو 40% للشركات الكبيرة.

(أنسامد).

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