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ميسينا أفضل رئيس تنفيذي بالقطاع المصرفي الأوروبي للعام الـ7

انتيسا سان باولو أفضل بنك أوروبي في العلاقات بالمستثمرين

06 سبتمبر 2024, 09:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - أكد بنك أنتيسا سان باولو مرة أخرى مكانته باعتباره الأول في أوروبا في العلاقات مع المستثمرين المؤسسين والمحللين الماليين وفي الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفقًا لتصنيف 2024 الذي وضعته شركة الأبحاث المتخصصة Extel (أبحاث المستثمرين المؤسسيين سابقًا).

وفي القطاع المصرفي الأوروبي، حصد كارلو ميسينا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بنوك أنتيسا سان باولو، مركز أفضل رئيس تنفذي للسنة السابعة، من أصل 9 سنوات منذ بدء هذا التصنيف.

ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار أصوات المستثمرين المؤسسين والمحللين الماليين. وفي العامين الماضيين، كان كارلو ميسينا قد احتل المركز الثاني، قبل أن يعود للمركز الأول هذا العام.

احتل مجلس إدارة أنتيسا سان باولو المركز الأول، للعام الثالث، بين البنوك الأوروبية في التصنيف المحدد، الذي تم تقديمه لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وحصل ستيفانو ديل بونتا، كبير مستشاري الرئيس التنفيذي منذ أبريل، على جائزة أفضل مدير مالي للعام الثامن على التوالي.

وكان فريق علاقات المستثمرين بقيادة ماركو ديلفرات وأندريا تامانيني، هو الأفضل بين فرق البنوك الأوروبية للعام السابع.

كما حصل أركو ديلفرات على المركز الأول بين المتخصصين في علاقات المستثمرين للعام السابع على التوالي.

حصل أنتيسا سان باولو على المركز الأول بين البنوك الأوروبية في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (الإستراتيجية والمشاركة والإفصاح) للعام الخامس على التوالي.

يقول كارلو ميسينا: "إنه لمن دواعي الارتياح والفخر الكبير أن نتلقى مرة أخرى هذا التقدير المهم، الذي يشهد على ريادة إنتيسا سان باولو في أوروبا". (أنسامد).

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