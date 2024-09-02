ارتفاع صادرات النبيذ الإيطالي من حيث القيمة

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - تباطأت صادرات النبيذ الإيطالي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها واصلت تسجيل مستويات إيجابية، وذلك حسبما أفاد مرصد النبيذ Uiv-Vinitaly في بياناته حول أكثر 12 دولة طلبا على النبيذ الإيطالي.مع تصدير ما يقرب من 4.7 مليون هكتوليتر في الفترة بين يناير ويونيو بقيمة 2.1 مليار يورو، تعتبر الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي بمثابة قاطرة النمو لسوق النبيذ، في مواجهة ضعف الطلب في السوق الأوروبية حتى الآن.يرجع تباطؤ صادرات النبيذ خلال النصف الأول من العام، إلى التراجع الحاد للصادرات خلال شهر يونيو الماضي، والذي شهد تراجع الصادرات بنسبة 10% من حيث الحجم و7% من حيث القيمة.وبالمقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، سجل إجمالي حجم الصادرات نموا بنسبة 10% في شهر مايو، وبنسبة 6.3% خلال النصف الأول من العام، بينما ارتفع من حيث القيمة بنسبة 7.3% في مايو و4.7% خلال النصف الأول. (أنسامد).

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