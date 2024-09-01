رقم قياسي جديد للتوظيف يقدر ب 24 مليون وظيفة

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - تجاوز عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا في يوليو/تموز عتبة 24 مليونًا بمقدار 9 آلاف شخص ووصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد بلغ 62.3%، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني "إستات" في تقديراته الشهرية لعدد العاملين والعاطلين عن العمل.وعلى أساس شهري، نمت القوى العاملة بمقدار 56 ألف شخص؛ وعلى أساس سنوي، بمقدار 490 ألفا، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 6.4% في يوليو/تموز مقارنة مع 6.5% في يونيو/حزيران بينما استقر في الاتحاد الأوروبي عند 6%، وفقًا لـكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات.وفي إيطاليا، انخفض إلى 6.5% من 6.9% في الشهر السابق.وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للتقديرات الأولية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للبلاد بأكملها، بما في ذلك التبغ، في شهر أغسطس/آب بنسبة 0.2% على أساس شهري و1.1% على أساس سنوي، مقارنة مع +1,3% في الشهر السابق، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاء. (أنسامد).

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