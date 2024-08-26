إيطاليا:ارتفاع عدد المباني المتهالكة والآيلة للسقوط منذ2011

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا:ارتفاع عدد المباني المتهالكة والآيلة للسقوط منذ2011

26 أغسطس 2024, 09:18

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - ارتفع عدد المباني المتهالكة والآيلة للسقوط فى إيطاليا بنسبة 123% خلال اثني عشر عامًا، أي ما يعادل 342 ألف عقار. فبينما كان عددها في عام 2011 "فقط" 278,000 عقار، أصبح عددها اليوم أكثر من 620 ألفا.

وتعتبر فروزينوني هي المقاطعة التي تضم أكبر عدد من العقارات المتهالكة، حيث يوجد بها ما يقرب من 32 ألف عقار، أي حوالي ستة أضعاف عدد المباني المتهالكة والآيلة للسقوط الموجودة في روما القريبة والأكثر اكتظاظًا بالسكان، وذلك وفقا لرابطة Confedilizia التي تمثل أصحاب العقارات والمستثمرين.

وتؤكد الرابطة أن هذه البيانات تضم جميع المنازل التي فقدت قدرتها على الكسب لأنها قديمة أو متهالكة أو ذات سقف منهار أو هدمت جزئيًا أو في حالة سيئة للغاية، مشيرة إلى أن هذه العقارات "ترسم" خريطة للضائقة الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية في إيطاليا.

ولهذا السبب، يطالب الاتحاد العقاري بإعفاء البلديات الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة والمتأثرة بالظاهرة من الضريبة البلدية الموحدة، مما سيكلف 800 مليون يورو، أو على الأقل تطبيق إعفاء كلي - والذي يصل الآن إلى 50 في المائة فقط - لهذا النوع من المنازل، مما سيكلف 50 مليون يورو فقط.

كما شملت الدراسة أيضا المدن الكبرى، حيث يتزايد فيها عدد المنازل المتهالكة، والتي لا تدر دخلاً بأي حال من الأحوال.

في روما وحدها في عام 2011، كان هناك 459 عقارات قديما، وارتفعت اليوم لتصل إلى 1820، ما يمثل أربعة أضعاف. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:06

تاياني يطالب إيران بالعمل على تجنب التصعيد فى الشرق الأوسط

09:05

تاجاني يطالب إيران بالعمل على تجنب التصعيد فى الشرق الأوسط

16:08

وصول أكثر من 200 مهاجر لجزيرة لامبيدوزا

09:20

فرقة انتشال جثث بايزيان:نواجه ظروفا صعبة ولسنا أبطالا خارقين

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:06

تاياني يطالب إيران بالعمل على تجنب التصعيد فى الشرق الأوسط

09:05

تاجاني يطالب إيران بالعمل على تجنب التصعيد فى الشرق الأوسط

16:08

وصول أكثر من 200 مهاجر لجزيرة لامبيدوزا

09:20

فرقة انتشال جثث بايزيان:نواجه ظروفا صعبة ولسنا أبطالا خارقين