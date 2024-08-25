مؤسسة اقتصادية : معاشات التقاعد الإيطالية تفوق الآن الرواتب

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - قالت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية CGIA في ميستري يوم السبت، إن معاشات التقاعد الإيطالية تفوق الآن الرواتب في البلاد.في جنوب إيطاليا، يتم دفع معاشات تقاعدية أكثر من الرواتب، ولكن في غضون بضع سنوات من المتوقع أن تتفوق عليها في بقية إيطاليا أيضًا، وفقا لمؤسسة CGIA.وتقول بعض التوقعات، إنه بحلول عام 2028، من المقرر أن يغادر 2.9 مليون إيطالي سوق العمل بسبب حدود السن، 2.1 مليون منهم يعملون حاليًا في المناطق الوسطى والشمالية، وسيكون من الصعب استبدالهم نظرًا للأزمة الديموغرافية الخطيرة الحالية.وفقًا للبيانات، فإن المقاطعة الأكثر "اختلالًا" في إيطاليا هي ليتشي: الفارق هو -97 ألفًا. تليها نابولي وميسينا وريجيو كالابريا وباليرمو. (أنسامد).

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